Abdulkadir Selvi: Özgür Özel Aday Olabilir

ÖZGÜR ÖZEL’İN ADAYLIK PLANI

Selvi, bugünkü yazısında Özgür Özel’in zamanlamasındaki ustalığa dikkat çekiyor. Selvi’nin ifadelerine göre, “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, adaylık için harekete geçecek. Sözcü Gazetesi’ne verdiği röportajda bu planın ipuçlarını verdi.” Özel’in, İmamoğlu’nun adaylığını son ana kadar zorlayacağına dair belirttiği durumun, asıl amacının İmamoğlu’nun yerini almak olduğu iddia ediliyor.

MANSUR YAVAŞ’IN DURUMU

Selvi, yazısında ayrıca Mansur Yavaş’ın adaylık sürecindeki durumunu da ele alıyor. Yavaş’ın konuşmasında, DEM Parti seçmeninden oy alamayacağına dair bir algı oluştuğunu vurgulayan Selvi, bu durumun Özgür Özel’in elini kuvvetlendirdiğini ifade ediyor. Selvi’ye göre, Özel bu süreçte genel başkanlık yetkisini kullanarak Mansur Yavaş’ın adaylığının önünü kapatmayı planlıyor.

Selvi, bu süreçte Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye ederek genel başkanlık koltuğuna oturduğunu ve şimdi de İmamoğlu’nun yerine cumhurbaşkanı adayı olmayı hedeflediğini öne sürüyor. Selvi, bu stratejinin CHP içindeki dengeleri nasıl etkileyeceğinin ilerleyen zamanda daha netleşeceğini belirtiyor.