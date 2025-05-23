Abdullah Gül, Orta Asya’ya Gitti

ABDULLAH GÜL’ÜN ORTA ASYA TURU

Türkiye’nin önde gelen siyasi figürlerinden biri olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev süresinin ardından kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Ancak bu kez Orta Asya’ya açılan kapılar farklı bir seyahat sergiliyor.

ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ

Gül, Özbekistan’a gerçekleştirdiği seyahatini sosyal medya üzerinden duyurdu. Taşkent, Semerkand, Buhara ve Hive gibi tarihi şehirleri ziyaret ettiğini belirten Gül, gördüğü kalkınmanın ve dinamizmin kendisini mutlu ettiğini ifade ediyor. Türk-İslam medeniyetinin merkezlerinden biri olarak kabul edilen Orta Asya şehirlerinde yaptığı ziyaret hakkındaki düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

TARİHİ ŞEHİRLERDE GÜNDEM

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taşkent, Semerkand, Buhara ve Hive’yi ilk kez ziyaret ettiğini vurguladı ve Özbekistan’daki gelişmeleri “takdire şayan” olarak nitelendirdi. “Türk-İslam tarihinin ‘Altın Çağı’nın yaşandığı bu şehirleri ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim” diyen Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gerçekleştirdiği gezinin fotoğraflarını da sosyal medya paylaşımlarına ekledi.

EŞİYLE BİRLİKTE FOTOĞRAFLAR

Gül’ün paylaşımında yer alan fotoğraflar, tarihi mekanlarda eşiyle birlikte verdiği pozları içeriyor. Gül çiftinin Semerkand’daki Registan Meydanı, Buhara’daki tarihi yapılar ve Hive’nin koruma altındaki mimari dokusu önünde çekilmiş görüntüleri büyük ilgi görüyor.