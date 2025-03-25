Abramoviç’in Lüks Yatları Muğla Açıklarında

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle beraber Avrupa ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar neticesinde, Rus milyarder Roman Abramoviç’in ‘Eclipse’ ve ‘My Solaris’ adlı lüks yatları, 2022 yılının Mart ayında Türkiye’ye geldi. ‘My Solaris’, Mart 2022’de Bodrum’a ulaştıktan sonra, yaklaşık 9 ay boyunca bekleyip önce Marmaris’e, ardından da Göcek’e götürülerek demirledi.

MUĞLA AÇIKLARINDA SERİNKLENİYOR

Roman Abramoviç’in bir diğer yatı ‘Eclipse’ de Mart 2022’de önce Marmaris’e, sonrasında ise 2023 yılında Göcek açıklarından Bodrum’a getirildi. 2024 yılı içerisinde ise ‘Eclipse’ yeniden Marmaris’te demirleyecek. Üç yıldan fazladır Muğla’da demirli olan bu lüks yatların ne zamana kadar burada kalacağı belirsiz. 164 metre uzunluğundaki ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı ‘Eclipse’ dikkat çekici özelliklere sahip. Yaklaşık 1,2 milyar dolar değeri olan yat, 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ile 2 mini denizaltı bulunduruyor. Ayrıca, Bermuda Adaları bayraklı ‘My Solaris’ ise 139 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğiyle iç kısmında bir helikopter pisti ve yüzme havuzu taşıyor.

UKRAYNALI SPORCULARIN PROTESTOSU

Diğer yandan, 21 Mart 2022’de ‘My Solaris’, gemi yanaşma iskelesine yanaşacağı esnada, savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum’da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gitmiş ve protesto düzenlemişti. Ukrayna bayrakları açan sporcular, ‘Savaşa hayır’ sloganları atarak durumu kınadı.