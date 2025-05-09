Açıklama: ABD, Hindistan-Pakistan Krizine Müdahil Olmayacak

ABD BAŞKAN YARDIMCISINDAN HİNDİSTAN-PAKİSTAN AÇIKLAMASI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimle ilgili yaptığı açıklamalarda, ABD’nin bu duruma müdahale etmeyeceğini vurguladı. Vance, Fox News kanalında katıldığı programda, iki ülke arasındaki gerginliğin ABD için bir konu olmadığını ve Washington’un tarafsız kalacağını ifade etti. “ABD, her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacak ve gerilimin daha geniş bir bölgesel savaşa ya da nükleer çatışmaya dönüşmemesini umuyoruz” şeklinde konuştu.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına misilleme yapmak amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak adlandırdığı 9 hedefi vurarak bu durumu açıkladı. Buna karşılık, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 31 kişinin öldüğünü duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtilirken, Yeni Delhi yönetimi bu iddiayı yalanladı. Ayrıca, Pakistan ordusu 8 Mayıs’ta Hindistan’a ait 25 “Harop” SİHA’sını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ABD’NİN MÜDAHALE ETMEME KARARI

ABD’nin bu gerilime müdahil olmama kararı, Güney Asya’daki güç dengelerini değiştirebilir ve bölgesel güvenlik politikalarının yeniden şekillenmesine neden olabiliyor. Bu durum, bölgedeki dinamikleri etkileyerek uluslararası ilişkilerde farklı gelişmelere yol açabilir.