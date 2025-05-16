Acil Ücret Alınmayacak: Remzi Çopur Kazandı

HASTANEDE YAŞANAN OLAYLAR

Bayraklı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Remzi Çopur, 8 Temmuz 2023 tarihinde göğsünde hissettiği şiddetli ağrı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Doktorlar, büyük ihtimalle kalp krizi geçirdiğini belirterek acilen anjiyo yapılması gerektiğini ifade etti. Ancak hastanede operasyonu yapacak bir doktor bulunmadığı için Çopur’u ambulansla Buca ilçesindeki başka bir hastaneye sevk ettiler. Ameliyat sonrası belgeleri inceleyen Çopur, hastane kayıtlarında “acilden ambulans ile değil, kendisi haricen müracaat etmiş” şeklinde işlem yapıldığını gördü.

ŞİKAYET VE ÖDEME SORUNU

Çopur, hastaneden çıkış yapabilmesi için 29 bin 903 lira ödeme yapmak zorunda kaldı. Hastane yönetimi, tedavi giderini ödemeden ve belgeleri imzalamadan çıkış yapamayacağını bildirdi. Tedavi giderinin iadesi talebiyle İzmir 10. Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yapan Çopur, davayı kazanarak muayene ücretinin faiziyle birlikte ödenmesini sağladı. “Sedye üzerinde yatarken benden ücret talep edildi” diyen Çopur, acil durumda kendisi için esas olanın yaşamı olduğunu ifade etti.

AVUKATTAN AÇIKLAMA VE HUKUKİ DURUM

Çopur’un avukatı Ege Görkem Ertürk, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında acil olarak gerçekleştirilen müdahalelerin ücretsiz olduğunu belirtti. Mahkeme, müvekkilinin acil serviste tedavi olma durumunun bu kapsamda olduğunu vurgulayarak karar verdi. Ertürk, “Özel hastanelerde benzer uygulamalar sıkça görülüyor. Tüketicilerin dikkatli olması gerekmekte” dedi. Uygulanan tedavinin acil hal kapsamında sayıldığına dikkat çekerek, “Müvekkilime gereksiz yere fazla ücret tahsil edilmiştir. Sonuç olarak davayı kazandık” şeklinde konuştu.