Acil Ücret Ödenmeyecek, İade Alınacak

YILMAZ’DAN HASTANEYE MÜDAHALE

Bayraklı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Remzi Çopur, 8 Temmuz 2023’te göğsünde hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Doktorlar, Çopur’un yüksek ihtimalle bir kalp krizi geçirdiğini belirterek, acilen anjiyo yapılması gerektiğini söyledi. Ancak, hastanede operasyonu yapacak doktorun bulunmadığı ifade edildi ve acil durumda olduğu için Çopur, ambulansla Buca ilçesindeki başka bir hastaneye sevk edildi.

Ameliyat sonrası belgeleri kontrol eden Çopur, acilden gelmiş gibi değil, “kendisi haricen müracaat etmiş” gibi bir işlem yapıldığını fark etti. Durumu hastane yönetimine bildirdiğinde, hastaneden çıkışı için ödenmesi gereken tutarın 29 bin 903 lira olduğunu öğrenerek bu ücreti ödemek zorunda kaldı.

SEDYEDE ÖDEME TALEBİ

Emekli Remzi Çopur, tedavi sürecinde önemli bir sorun yaşadığını belirtti. “Ameliyattan önce acilde sedye üzerinde yatarken görevli geldi, ‘ücret almamız lazım’ dedi. Can havliyle kendi canımı düşünüyorum, ‘ölüyorum burada, beni bir an önce kurtarın, ne ücreti’ dedim” şeklinde konuştu. Davayı kazandığı için mutlu olduğunu aktaran Çopur, “Tedavi olacak vatandaşlar da dikkatli olsun, haklarını arasın” dedi.

ACİL TEDAVİLER ÜCRETSİZ

Çopur’un avukatı Ege Görkem Ertürk, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde acil durumlarda yapılan müdahalelerin ücretsiz olduğu bilgisini paylaştı. Ertürk, müvekkilinin ani rahatsızlığının bu kapsamda yer aldığını belirtti. Mahkemenin verdiği kararın önemli bir emsal teşkil ettiğini vurgulayan avukat, “Müvekkilin acil servise müracaat ettiği, kalp ve kan değerleri belli. Mahkemece müvekkile uygulanan tedavinin acil hal kapsamında olduğu kararlaştırıldı. Özel hastanelerde bu tür uygulamalar ne yazık ki sıkça yaşanabiliyor. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor” dedi.