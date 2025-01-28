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Acılı Ailelere Çirkin Paylaşım Yapanlara Tutuklama

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN BAŞLATTIĞI SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu’da hayatını kaybedenlerin aileleriyle alay eden ve bu davranışları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Bolu Kartalkaya’daki bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak alay eden şüpheliler, uygunsuz sözler kullanarak bu görüşmeleri kaydettikten sonra sosyal medyada paylaştı.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTILAR

Bu durum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basında ve sosyal medyada yayımlanan görüntüler dolayısıyla re’sen bir soruşturma başlattı. Şüpheliler, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’, ‘Kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUK ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Olayda yer alan asıl faillerin 3 çocuk şüpheli olduğu tespit edildi. Bu çocuklarla ilgili işlemlerin, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından devam ettiği öğrenildi. Bu durum, toplumda büyük tepkilere yol açarken, ilgili yasal süreçlerin nasıl ilerleyeceği merak konusu oluyor.

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