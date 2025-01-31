Açlık Sınırı, Asgari Ücretin Altında!

AÇLIK SINIRINDAKİ ARTISININ DETAYLARI

Türk-İş, ocak ayına dair açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması olarak belirlenen açlık sınırı tutarı 21 bin 83 TL’den 22 bin 131 TL’ye çıktı. Bu durum, yeni yılda 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, ocak ayı itibarıyla açlık sınırının altına düştüğünü gösteriyor.

YOKSULLUK SINIRINDAKİ DEĞİŞİM

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık gibi diğer zorunlu aylık harcamaların toplamı yoksulluk sınırını belirliyor. Yoksulluk sınırı, 68 bin 675 TL’den 72 bin 88 TL’ye yükselmiş durumda. Ayrıca, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de aylık 27 bin 365 TL’den 28 bin 756 TL’ye çıkarak artış göstermiştir. Bu veriler, yaşam standartlarının ne kadar zorlandığını gözler önüne seriyor.

Kaynak: CNBC-e