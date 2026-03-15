Acun Ilıcalı’dan Borçlanma Açıklamaları Geldi

ÜNLÜ TELEVİZYONCU ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMALAR

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir YouTube programında iş dünyası ve maddi durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı’nın finansal durumuna dair ifadeleri, sosyal medya platformlarında hızlı bir şekilde gündem haline geldi.

BÜYÜDÜKÇE BORÇLANMA OLUYOR

Programın sunucusu Arem Özgüç’ün “Acun Ilıcalı battı mı?” şeklindeki sorusuna yanıt veren Ilıcalı, şirketlerinin büyüyen bir yapıda olduğunu ve bu dönemde yapılan yatırımlar nedeniyle borçlanmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Ilıcalı, “İşlerimiz çok iyi ama yatırım yapıp büyüyen bir şirketiz biz, büyüdükçe devamlı borçlanma oluyor. Almanya’da kanal aldık. Süper zengin bir aileden gelmiyoruz. 20 sene olmuş. Bu kadar kısa sürede parayı nasıl buldu diyorlar, 20 senede bulayım artık” açıklamasını yaptı.

CASH FLOW SIKINTISI OLABİLİYOR

Aynı zamanda zaman zaman finansal dalgalanmalar yaşadıklarını vurgulayan Ilıcalı, “Her gün beni seyrediyorsunuz. Maddi sıkıntı çekiyoruz biz de. Cash flow dediğimiz… Kriz olmuyor mu? Otel yandı hepimizin canı yandı. Bir ay reklam yayınlamadık. Deprem oldu, 4 ay yas tutmaktan televizyona bile bakmadık. Vatandaşlarımızı düşündük. Televizyon eğlence olduğu için reklam sektörü dalgalı gider” ifadelerinde bulundu.

BATMAMI İSTEYENLER VAR

Acun Ilıcalı, kendisi hakkında meydana çıkan iddialar ve eleştirilerle ilgili de konuştu. Ilıcalı, “Acun Ilıcalı batsın diyen kesim yüzde 5-10’dur. Az değil. Acun’u sevenler bana aşk hikayesi yazmayacak. Belli kesim pusuda bekliyor” şeklinde açıklama yaptı.