Acun Ilıcalı Finansal Durumu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

ÜNLÜ TELEVİZYONCU ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMALAR

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, katıldığı bir YouTube programında iş dünyası ve mali durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ilıcalı’nın finansal durumu hakkında sarf ettiği sözler, sosyal medya platformlarında hızla gündem olmayı başardı.

BÜYÜME VE BORÇLANMA DENGESİ

Program sunucusu Arem Özgüç’ün “Acun Ilıcalı battı mı?” sorusuna yanıt veren Ilıcalı, şirketlerinin büyüklüğünü vurgulayarak bu süreçte borçlanmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. “İşlerimiz çok iyi ama yatırım yapıp büyüyen bir şirketiz biz, büyüdükçe devamlı borçlanma oluyor. Almanya’da kanal aldık. Süper zengin bir aileden gelmiyoruz. 20 sene olmuş. Bu kadar kısa sürede parayı nasıl buldu diyorlar, 20 senede bulayım artık.” şeklinde konuştu.

CASH FLOW VE FİNANSAL DALGALANMALAR

Mali dalgalanmalar yaşadıklarını dile getiren Ilıcalı, “Her gün beni seyrediyorsunuz. Maddi sıkıntı çekiyoruz biz de. Cash flow dediğimiz… Kriz olmuyor mu? Otel yandı, hepimizin canı yandı. Bir ay reklam yayınlamadık. Deprem oldu, 4 ay yas tutmaktan televizyona bile bakmadık. Vatandaşlarımızı düşündük. Televizyon eğlence olduğu için reklam sektörü dalgalı gider.” diyerek ekonomik zorluklarla karşılaştıklarını aktardı.

ELEŞTİRİLER VE KESİMİN GÖRÜŞLERİ

Acun Ilıcalı, kendisi hakkında çıkan eleştiriler ve spekülasyonlar hakkında da konuştu. “Acun Ilıcalı batsın diyen kesim yüzde 5-10’dur. Az değil. Acun’u sevenler bana aşk hikayesi yazmayacak. Belli kesim pusuda bekliyor.” ifadeleriyle bu duruma dikkat çekti.