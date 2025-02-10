Acun Ilıcalı: Icardi’nin Paylaşımlarını Kınıyorum!

AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor’un karşılaşmayı yarıda bırakmasının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle Galatasaraylı futbolcular Mertens ve Icardi ile ilgili dikkat çeken sözler dile getirdi. Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanan Galatasaray – Adana Demirspor maçı, konuk takımın 30’uncu dakikada sahadan çekilmesiyle devam edemedi. Acun Ilıcalı, Beyaz TV’ye verdiği demeçte, “Galatasaray-Adana Demirspor maçını o anda izlemiyordum. Bizim maçımız bitmişti. Sonra dahil oldum konuya, pozisyonları izledik, yorumları takip ettik. Üzücü bir akşam. Böyle şeyler olsun istemiyoruz. Biz hep ayrıcalık değil adalet istiyoruz diyoruz. Haksızlık olduğu zaman da tepkimizi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

HAKSIZLIĞA TEPKİ

Jose Mourinho’nun kontratıyla ilgili usulsüz bir durumun olmadığını belirten Ilıcalı, “Bizde çift kontrat diye bir şey olmaz” dedi. Yapılan bir önceki hafta Galatasaray’ın Rizespor maçı hakkındaki yorumları eleştiren Ilıcalı, “Türkiye’deki hakemlerin onda sekizinin bizim lehimize karar verdiği Rizespor maçında, 10 hakemin 8’i o maçta hata olmadığını söylüyor, somut şekilde konuşuyorum” dedi. Sonrasında, Fenerbahçe’nin haksız yere eleştirildiğini belirtti ve Galatasaray’ın daha önceki açıklamalarına atıfta bulundu.

SAHTEKARLIK YAPAN OYUNCULAR

Acun Ilıcalı, “Bugün biz VAR hakemini suçluyoruz kabul. Orta hakemi suçluyoruz kabul. Peki neden kendini yere atan, hakemi kandırmaya çalışan ve futbol içerisinde sahtekarlık yapan oyuncuyu neden suçlamıyoruz?” diyerek eleştirilerin yanlış yönlendirildiğini sözlerine ekledi. Mauro Icardi’nin başkan ve teknik direktörle ilgili yaptığı paylaşımlar hakkında ise, “Icardi’nin paylaşımlarını ayıplıyor ve kınıyorum. Galatasaray Kulübü’ne çağrıda bulunuyorum. Futbolcu başkanla muhatap olmaz, paylaşım yapmaz” şeklinde konuştu.

TEHDİTLER VE BASKI

Futbolda Türk kültüründe bu tür davranışların yer almadığını belirten Ilıcalı, Galatasaray’dan bir uyarı beklediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Ayrıca, Galatasaraylı futbolcuların hakemlere yönelik tehditlerde bulunduğunu da vurgulayarak, “Orta hakemlerin, Galatasaray’ın stadında ne derece fahiş hatalar yapabildikleri bir kez daha görülmüştür. Orta hakemlerin baskı altında olduğunun delilleri vardır” dedi. Hakemlerin, genç hakemlere baskı yaparak maçların sonucunu etkileyebildiğini ifade etti.