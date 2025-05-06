Acun Ilıcalı O İddiaları Reddetti!

ACUN ILICALI’DAN İDDİALARA CEVAP

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisi hakkında çıkan asılsız iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbol takımına yönelik alternatif teknik direktör isimleri üzerinden oluşturulmaya çalışılan gündeme dikkat çekti.

SUNİ GÜNDEMİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI VURGULADI

Acun Ilıcalı, “Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” sözleriyle konunun ciddiyetine vurgu yaptı.