Acun Ilıcalı, Rashford Transferini Yalanladı

FENERBAHÇE ASBAŞKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United takımında kadro dışı kalan oyuncu Marcus Rashford’a ilgi göstermediklerini ifade etti. Sky Sports’a verdiği demeçte, transfere dair çıkan haberlere de değindi. “Mourinho, elbette dünyanın en iyilerinden biri. Mourinho’yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok.” şeklinde konuştu.

MOURINHO VE TRANSFER SÜRECİ

Ilıcalı, açıklamalarında “Mourinho, ‘Bu oyuncuyu istiyorum’ gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi. ‘Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım’ dedi.” diyerek, böyle bir teknik direktöre sahip olmanın büyük bir avantaj olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, Rashford’un muazzam bir oyuncu olduğunu belirten Ilıcalı, takımda iki benzer oyuncunun bulunmasının planlamaya uygun olmadığını ifade etti.

RASHFORD İLE İLGİSİZLİK AÇIKLANDI

Ilıcalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Oyuncu bizim önümüze geldik ancak ‘hayır’ demek zorunda kaldık. Bu konuda herhangi bir hamlemiz olmayacak. Kesin olarak söylüyorum bir ilgimiz yok.” Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos ve Talisca gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.