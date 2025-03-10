Spor

Acun Ilıcalı’ya 5 Yıl Hapis İsteği

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Soruşturma kapsamında, 19 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasında, Exxen logosuyla yayınlanan maç sırasında ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının stadyum panolarında yer aldığı tespit edildi. Bu durumun, sanal reklam teknikleriyle gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

MEDYA HİZMET SAĞLAYICILARININ SORUMLULUĞU

Savcılık, medya hizmet sağlayıcılarının yayın içeriklerinden sorumlu olduğunu belirtiyor. Şüpheliler ise tüm suçlamaları reddediyor. Şüpheliler, maç yayınlarının teknik olarak müdahale edilemez şekilde sağlandığını ve reklamların kontrolünün yayıncı kuruluşların dışında olduğunu savunuyor.

DAVA TARİHİ AÇIKLANDI

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 2 Temmuz’da yapılacağını duyurdu. Eğer suçlu bulunurlarsa, Ilıcalı ve diğer sanıklar 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

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