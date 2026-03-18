Adalet Bakanı Akın Gürlek Mal Varlığını Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel’in mal varlığına ilişkin ortaya attığı iddialara karşılık verdi. Gürlek, “O belgeler sahte, düzmece belgeler. 4 tane taşınmazım var. Biri Tuzla’da. Onun dediği gibi 30 milyon TL de değeri yok. 3-4 milyon TL değeri var. Hepsi yalan. Zaten bugün dava açacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

SAHTE BELGELERİN İDDİASI

Bakan Gürlek, mal varlığı hakkında yapılan iddiaları kesin bir dille reddederek, belgelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Taşınmazlarının değerinin abartıldığını belirten Gürlek, “Biri Tuzla’da bulunan taşınmazımın değeri kesinlikle 30 milyon TL değil. 3-4 milyon TL bandında” dedi.

DAVA SÜRECİ BAŞLIYOR

Gürlek, bu asılsız iddialara karşı hukuki yola başvuracaklarını da açıkladı. Açıklamasında “Hepsi yalan. Zaten bugün dava açacağız” ifadelerini kullanarak, yasal süreci başlatacaklarının altını çizdi. Ayrıntılarla birlikte gelişmelerin takip edileceği bilgisi verildi.

