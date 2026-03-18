Adalet Bakanı Gürlek Mal Varlığı İddialarına Yanıt Verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel’in mal varlığıyla ilgili iddialarına sert bir yanıt verdi. Gürlek, “O belgeler sahte, düzmece belgeler. 4 tane taşınmazım var. Biri Tuzla’da. Onun dediği gibi 30 milyon TL de değeri yok. 3-4 milyon TL değeri var. Hepsi yalan. Zaten bugün dava açacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar geliyor…

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

Gürlek, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı ve söz konusu belgelerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Bakan, taşınmazlarının gerçek değerinin abartıldığına dikkat çekerek, “Bu tür yalanlarla benim hakkımda spekülasyon yapılıyor” dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Adalet Bakanı, yaşanan bu durum karşısında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı ve iddialarla ilgili mahkemeye başvuracaklarını duyurdu. Gürlek, “Bu iftiraların peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.