Adalet Bakanı Gürlek: Olaylar Beni Üzdü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber ekranlarında gündeme dair konuştu. “Adalete ihtiyacı olanların bakanıyım” ifadesini kullanan Gürlek, “Ben Türkiye’nin Adalet Bakanıyım. 86 milyon vatandaşımızın sorunlarını dinlemek için buradayım” şeklinde konuştu. Meclis’te yaşanan olaylı yemin törenine ilişkin görüşlerini aktaran Gürlek, “Yemin saat 15.30 olarak belirlenmişti. Kuliste nazik bir ortam vardı. CHP’liler de oradaydı, herkesle el sıkıştık. O gün örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem. Oradaki olayların yaşanması beni üzdü” dedi.

MECLİS’TEKİ TÖRENDE YAŞANANLAR

Gürlek, olayların metnin usulüne uygun okunması sırasında geliştiğini belirterek, “Okurken bir anda ortam karıştı. Bu kadar karışacağını bilmiyordum. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Kurumları yıpratmamamız lazım” diyerek kaygılarını dile getirdi.

BÜTÜN PARTİLERE AÇIK KAPI

Ayrıca, parti ayrımı gözetmeksizin herkese kapısının açık olduğunu söyleyen Gürlek, “Ben Adalet Bakanlığı’nı temsil ediyorum. Ne zaman gelirlerse onlarla da görüşürüz” ifadeleriyle iletişime hazır olduğunu vurguladı.