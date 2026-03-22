Adalet Bakanı Gürlek’ten Patlama Sonrası Açıklama

Adli Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Fatih ilçesinde gerçekleşen patlama nedeniyle 2 binanın yıkılmasıyla ilgili adli bir soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 Cumhuriyet savcısının görev üstlendiğini ifade etti.

İTİNALİ İNCELEME SÜRÜYOR

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.” şeklinde ifadeler kullandı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Gürlek, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için özveriyle çalışan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, “Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

