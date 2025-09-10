Adalet Bakanlığı, Ceza Düzenlemesi Geliyor

ÇOCUK FAİLLERİNE YENİ DÜZENLEME ZAMANI

Son yıllarda Türkiye’de 18 yaş altındaki kişiler tarafından işlenen cinayetlerin artışı, çocuk faillerin cezai sorumluluğu konusunda yeni bir tartışmanın alevlenmesine neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda ceza oranlarının artırılacağına dair ipuçları verdi. Bakanlık bünyesindeki Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili bir taslak hazırladı ve bu taslağın detayları giderek daha fazla dikkat çekiyor. Sabah gazetesinin haberine göre, 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için Türk Ceza Kanunu’nun 31’inci maddesinde değişiklik yapılması planlanıyor. Yeni düzenleme ile, bu maddede yer alan ceza indirim oranlarının düşürülmesi sayesinde çocuk faillere daha ağır cezalar verilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI

Yeni düzenleme ile, kasten öldürme suçunu işleyen ve bu esnada 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar için ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak. Bu durum, hakimin, suçun işleniş biçimi, güdülen amaç ve saik ile daha önce işlenmiş bir suç nedeniyle ceza almış olma gibi faktörleri göz önüne alarak karar vermesine bağlı olacak.

Mevcut hukuki düzenlemelerde, 31’inci maddenin ikinci fıkrası, 12 yaşını doldurmuş fakat 15 yaşını tamamlamamış çocukların, işledikleri fiilin hukuki sonuçlarını algılayamadığını veya davranışlarını yönlendirecek gelişim seviyesine ulaşamadığını belirtiyor. Ancak, eğer bu çocuklar bu yeteneklere sahipse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşılık 12 yıldan 15 yıla kadar, müebbet yerine ise 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası uygulanabiliyor. Ayrıca, diğer cezalarda yarı indirim uygulanırken, her halükarda hapis cezasının yedi yıldan uzun olamayacağı belirtiliyor. TCK’nın 31’inci maddenin 3’üncü fıkrasında da 15 yaşından büyük, fakat 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası durumunda 18 yıldan 24 yıla kadar, müebbet cezaları için ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebileceği ifade ediliyor.

AİLELERİN SORUMLULUĞU ARTIRILIYOR

Suça sürüklenen çocukların aileleriyle ilgili düzenlemeler de gündemde. Türk Ceza Kanunu’nun 233’üncü maddesi kapsamında “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali” suçuyla ilgili ceza uygulamaları gözden geçiriliyor. Bu madde uyarınca, aile hukukuna bağlı bakım, eğitim ve destek yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler, şikayet üzerine 1 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Yeni düzenlemeyle, bu suçun ceza miktarlarının artırılması hedefleniyor; bu sayede toplumda duyarlılığı yüksek ve sosyal açıdan uyumlu çocukların yetiştirilmesi amaçlanıyor.