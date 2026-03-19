Adalet Bakanlığı ve Üniversitelere Atama Değişiklikleri

19 Mart 2026’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile birlikte, Adalet Bakanlığı’nda ve birçok üniversitede önemli değişimler gerçekleşti.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Cumhurbaşkanlığı’nın 2026/86 sayılı kararı ile Adalet Bakanlığı bünyesinde önemli görevden almalar yapıldı. Bu bağlamda görevden alınan isimler arasında Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan YAŞAR, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan ÖZTATAR, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YILDIRIM, Personel Genel Müdürü Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim TAŞ, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet GÜL, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan YILDIZ, İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan ÖZÇELİK, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim ÇETİN ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral GÖKKAYA yer aldı. Yeni ataması yapılan isimler ise şu şekilde belirlendi: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne Hazım ASLANCI, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne Erdinç AVŞAR, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne Çelebi YILMAZ, Personel Genel Müdürlüğü’ne Cahit Cihad SARI, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mücahit GÜLSEN, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Murat TUZCU, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Murat GÜLAC, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’na Yusuf KILIÇ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Murat AKINBİNGÖL, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Berkay ALTUĞ ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na Metin YILDIRIM atandı.

BEŞ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖRLER ATANDI

Aynı tarihte yayımlanan diğer kararlar çerçevesinde dört üniversiteye de yeni rektör atamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI ve Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ayşe BAŞAR atandı. Ayrıca, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü’ne de Prof. Dr. İsmail LÜÇÜK’ün atandığı belirtildi. Yapılan bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde yürütüldü.