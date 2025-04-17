Adalet Bakanlığı Yeni Paketi Hakkında Açıklama Yaptı

ADALLET BAKANLIĞI YENİ YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMADA

Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketi üzerine çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. Bu hafta içerisinde 10. Yargı Paketi’nin Meclis’e sunulması bekleniyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi’nin “Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketi” olacağını ifade etti. Bakan Tunç, yeni paketin ceza adaleti ile ilgili olacağının altını çizerken, “3 aşama olacak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması.” dedi.

Paketin İçeriği Üzerine Açıklamalar

Yeni yargı paketiyle birlikte binlerce kişinin tahliye olacağına dair iddiaları yalanlayan Bakan Tunç, “Burada herhangi bir af söz konusu değil. Gündemimizde yok. Burada yapılacak düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. 55 bin kişinin tahliye edileceği iddiası yanlış.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, yargılamaları uzun sürdüğü için 31 Temmuz 2023 tarihinde Covid izninden yararlanamayan hükümlüler için özel bir çalışmanın yapılacağını belirtti.

Tekrarlanan Suçlarla İlgili Düzenlemeler

Yeni yargı paketi, tekrarlanan suçlardan cezaevinde olanlar için yeni bir maddeyi de içerecek. Bakan Tunç, “Teknik bir taslak hazırladık. Bundan kaç kişi faydalanacak biz ona bakmıyoruz. Bu düzenleme sayı ile ilgili değil adalet, eşitlik ile ilgili.” dedi. 10. Yargı Paketi ile ilgili daha çok ayrıntıya girmeden, “Yeni Yargı Reformu Strateji belgemizin ilk paketi olacak. 264 hedef var Strateji belgemizde. bunları belli bir takvime bağlamış durumdayız.” şeklinde bilgi verdi.

Ceza Adaleti ve Trafik Suçları Üzerine Önlemler

Bakan Tunç, “Bu paket ceza adaleti ile ilgili olacak. Ceza adaleti denince sadece infaz aşaması değil soruşturma aşaması yani delillerin toplama aşaması kovuşturma aşaması yani yargılama aşaması ve sonrasında da infaz aşaması. Bu 3 aşamanın da tek amacı ceza adaletini sağlamak, toplumu suçtan korumak ve suçla mücadele etmek.” dedi. Ayrıca, her zaman olduğu gibi trafik suçlarıyla ilgili caydırıcılık çalışmalarının İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğüne dikkat çekti.

Af Üzerine Açıklamalar ve Eşitlik Vurgusu

Denetimli serbestlik ve tutuklama tedbirine yönelik eleştirilere ilişkin düzenlemelerin de olacağı bilgisini veren Bakan Tunç, burada af durumunun söz konusu olmadığını vurguladı. “Burada yapılacak düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili.” diyerek 55 bin kişinin tahliye edileceği iddiasının doğru olmadığını tekrarladı. 31 Temmuz’da sona eren Covid izniyle ilgili de önceden suç işleyen ancak yargılanamayan vatandaşların taleplerinin değerlendirileceğini aktardı.

Bakan Tunç, bu konuların milletvekilleri ile paylaşılacağını ve çözüme yönelik taslaklar sunulacağını açıkladı.