Adalet Bakanlığına Akın Gürlek Atandı

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek atanarak, bugün gerçekleştirilen bir törende görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı. Yılmaz Tunç, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık” dedi. Tunç, ülkenin hukuki ve demokratik altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar attıklarını vurguladı.

DEVRİM NİTELİĞİNDE AÇIKLAMALAR

Görev devrinin ardından Gürlek’in atama sürecine değinen Tunç, “Değerli kardeşim Akın Gürlek önemli görevler yaptı. Adalet Bakanlığı’nda da bu çalışmaları ileri taşıyacaktır. Bizler milletin emanetine sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Tunç, “Terörsüz Türkiye’ye adım atılması noktasında bizlere düşen önemli görevler vardı. Sürecin kalıcı olması için yaptığımız çalışmalar vardı” diye ekledi.

YENİ BAKANIN HEDEFLERİ

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveri ile yürüten sayın bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmiştir” dedi. Güçlü bir adalet anlayışı ile reformların sürdürüleceğini belirten Gürlek, suçla mücadelede taviz vermeyeceklerini ve yargı süreçlerini hızlandıracaklarını ifade etti.

YARGI MENSUPLARINA VURGU

Gürlek, “Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz” sözleriyle yeni stratejilerini açıkladı. Kendisi de yargı teşkilatının içinden geldiğini belirten Gürlek, “20 yıla yakın hakimlik ve savcılık yaptım. Özellikle hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim” dedi.