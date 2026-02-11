Adalet Bakanlığına Yeni Atama: Akın Gürlek Göreve Başladı

adalet-bakanligina-yeni-atama-akin-gurlek-goreve-basladi

Resmî Gazete’de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Gürlek, devir teslim töreninde yargı reformlarını kararlılıkla devam ettireceklerinin altını çizdi. İşte ilk mesajları…

YARGI REFORMLARINA VURGU

Gürlek, yargı reformlarının önemine dikkat çekerek, bu süreçte kendilerinin atacağı adımların toplumda olumlu etkiler yaratacağını söyledi. Ayrıca, tüm adalet çalışanlarının desteğiyle bu reformların başarıya ulaşacağına inandığını belirtti.

HEDEF İSTİKRAR VE GÜVEN

Yeni dönem hedeflerini sıralayan Gürlek, “İstikrarlı ve güvenilir bir yargı sistemi oluşturmak için çaba harcayacağız” dedi. Bu kapsamda, adaletin hızlı ve etkili uygulanmasına odaklanacaklarını ifade etti.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Son olarak, tüm paydaşlarla işbirliği yapma çağrısında bulunan Gürlek, “Hep birlikte yargı reformlarımızı ileriye taşıyacağız” dedi. Bu doğrultuda, herkesin katkısının önemli olduğunu vurguladı.

