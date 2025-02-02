More
Gündem

Adana’da 300 Litre Etil Alkol Bulundu

adana-da-300-litre-etil-alkol-bulundu

ÇUKUROVA İLÇESİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamete yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında, 300 litre kaçak etil alkol ile 1000 tane aroma kiti ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında evde bulunan 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde edilen malzemelerin ne amaçla kullanılacağı araştırılıyor. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen bu tür operasyonlar devam edecek.

ÖNEMLİ

Gündem

MSB: 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG teröristinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gündem

Komandoların Dosta Güven Veren Yeminleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kars'ta -18 derece soğukta 'Kış Tatbikatı-2025' düzenleyerek zorlu koşullarda 9’uncu Komando Tugayı'nın Komando Andı'nı okudu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.