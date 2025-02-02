adana-da-300-litre-etil-alkol-bulundu

ÇUKUROVA İLÇESİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamete yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında, 300 litre kaçak etil alkol ile 1000 tane aroma kiti ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında evde bulunan 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde edilen malzemelerin ne amaçla kullanılacağı araştırılıyor. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen bu tür operasyonlar devam edecek.