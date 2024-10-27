“Adana’da 5 Büyüklüğünde Deprem Oldu”

DEPREMİRİ HABERİ

AFAD’ın verilerine göre, saat 20:07’de Adana’nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşiyor. Deprem, yerin 20 km altında meydana geliyor.

DEPREMİN DETAYLARI

“5.0 (Mw) büyüklüğünde deprem Kozan (Adana) bölgesinde meydana gelmiştir. Tarih: 2024-10-27, Saat: 20:07:09 TSİ, Enlem: 37.65694 N, Boylam: 35.93833 E, Derinlik: 20.13 km.” Bu bilgiler AFAD tarafından paylaşılmıştır. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

AFAD’DAN AÇIKLAMALAR

AFAD, depremle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. “Depremler, ülkemizin jeolojik yapısının bir parçasıdır” ifadeleri ile sürecin önemini vurgulamaktadır. Bütün vatandaşların dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiği belirtilmektedir.