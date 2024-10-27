More
No menu items!
Gündem

“Adana’da 5 Büyüklüğünde Deprem Oldu”

adana-da-5-buyuklugunde-deprem-oldu

DEPREMİRİ HABERİ

AFAD’ın verilerine göre, saat 20:07’de Adana’nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşiyor. Deprem, yerin 20 km altında meydana geliyor.

DEPREMİN DETAYLARI

“5.0 (Mw) büyüklüğünde deprem Kozan (Adana) bölgesinde meydana gelmiştir. Tarih: 2024-10-27, Saat: 20:07:09 TSİ, Enlem: 37.65694 N, Boylam: 35.93833 E, Derinlik: 20.13 km.” Bu bilgiler AFAD tarafından paylaşılmıştır. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

AFAD’DAN AÇIKLAMALAR

AFAD, depremle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. “Depremler, ülkemizin jeolojik yapısının bir parçasıdır” ifadeleri ile sürecin önemini vurgulamaktadır. Bütün vatandaşların dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.