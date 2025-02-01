Adana’da DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı

ŞÜPEHLİLERİN YAKALANMA SÜRECİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 4 şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçtiğini ve Adana’da saklandığını tespit etti. Soruşturma sürecinde, Z.U., A.S., A.E. ve A.V. isimli yabancı uyruklu şüphelilerin Yüreğir ilçesinde tanınmamak ve geçimlerini sağlamak amacıyla tarım işçisi olarak çalıştığı belirlendi.

BASKINLAR VE GÖZALTILAR

Şüphelilerin yakalanabilmesi için harekete geçen TEM ekipleri, Yüreğir ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ ROLÜ

Emniyete götürülen şüphelilerden A.V.’nin, örgütün Suriye’deki kamplarında örgütsel ve silahlı eğitim aldığı, bir süre sözde trafik polisi olarak görev yaptığı ifade edildi. A.V.’nin örgüt yöneticileriyle yakın ilişkiler kurduğu ve daha sonra örgütün sözde istihbarat bölümünde görevli olduğu bildirildi.