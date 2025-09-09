Gündem

Adana’da Düğün Kavgası Kamerada Görüntülendi

adana-da-dugun-kavgasi-kamerada-goruntulendi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Yenibaraj Mahallesi’nde yer alan bir düğün salonunda yaşandı. Burada iki grup arasında neden olduğu bilinmeyen bir tartışma, hızlıca kavgaya dönüşerek gergin bir atmosfer oluşturdu.

POLİS MÜDAHALESİ VE ETKİLERİ

Düğündeki diğer davetlilerin yaptığı ihbar neticesinde, olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak kavgayı ayırdı. Ancak bu durum, düğünün erken sona ermesine sebep oldu.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ VE GÖZALTILAR

İki grubun düğün salonundaki kavgası, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası, kavga eden birçok kişi gözaltına alındı.

