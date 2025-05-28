Adana’da Firari Hükümlü Jandarmaya Yakalandı

HÜKMÜNÜN ŞOKUNU YAŞADI

Adana’da, 4 farklı suç nedeniyle aranan ve 27 yıl 2 ay hapsi bulunan firari hükümlü, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Alınan bilgilere göre, Kozan ilçesinde ruhsatsız silah bulundurma ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme gibi suçlardan aranan 33 yaşındaki M. B. Y., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “Beni jandarma yakalayamaz” dedi. Ancak, bu iddialı sözlerin ardından aynı gün içinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla, hükümlü Ergenuşağı mahallesindeki ormanlık alanda yakalandı.

GAZETECİLERLE TARTIŞTI

Jandarma işlemlerinin ardından, M.B.Y. adliyeye sevk edildi. Adliyede gazetecilere “Beni tüm Türkiye tanıyor” sözleriyle kendinden emin bir tavır sergileyen hükümlü, muhabirin “Jandarma yakalayamaz demişsiniz” şeklindeki sorusuna, “Ben mi sen mi dedin. Sanki Türkiye’yi kurtarmış gibi soruyorsun” yanıtını verdi. Hükümlünün işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildiği bildirildi.