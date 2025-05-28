Gündem

Adana’da Firari Hükümlü Jandarmaya Yakalandı

adana-da-firari-hukumlu-jandarmaya-yakalandi

HÜKMÜNÜN ŞOKUNU YAŞADI

Adana’da, 4 farklı suç nedeniyle aranan ve 27 yıl 2 ay hapsi bulunan firari hükümlü, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Alınan bilgilere göre, Kozan ilçesinde ruhsatsız silah bulundurma ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme gibi suçlardan aranan 33 yaşındaki M. B. Y., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “Beni jandarma yakalayamaz” dedi. Ancak, bu iddialı sözlerin ardından aynı gün içinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla, hükümlü Ergenuşağı mahallesindeki ormanlık alanda yakalandı.

GAZETECİLERLE TARTIŞTI

Jandarma işlemlerinin ardından, M.B.Y. adliyeye sevk edildi. Adliyede gazetecilere “Beni tüm Türkiye tanıyor” sözleriyle kendinden emin bir tavır sergileyen hükümlü, muhabirin “Jandarma yakalayamaz demişsiniz” şeklindeki sorusuna, “Ben mi sen mi dedin. Sanki Türkiye’yi kurtarmış gibi soruyorsun” yanıtını verdi. Hükümlünün işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Diyarbakır’da Operatörün Ölümü Gerçekleşti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesinde sıkışan 42 yaşındaki operatör Tacettin Yılık, yaşamını yitirdi.
Gündem

Altı İlde Tehlike Var! Kabus Yeniden Başladı

Kene ısırması sebebiyle bu ay beş kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, cenaze törenlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.