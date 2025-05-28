Adana’da Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

SUÇLARLA ARANDIĞINI DUYURDU

Adana’da, 4 farklı suçtan aranan ve toplamda 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü büyük bir şok yaşadı. Kozan ilçesinde; ruhsatsız silah bulundurma, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme gibi suçlarla aranma kaydı olan M. B. Y. (33), 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp “Beni jandarma yakalayamaz” dedi.

JANDARMA OPERASYON YAPTI

Hükümlünün bu iddiasının ardından, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aynı gün içinde bir operasyon düzenledi. Firari hükümlü, Ergenuşağı mahallesinde ormanlık bir alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M. B. Y., adli makamlara sevk edildi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Adliyede gazetecilere “Beni tüm Türkiye tanıyor” diyen M. B. Y., muhabirlerden birinin “Jandarma yakalayamaz demişsiniz” sorusuna “Ben mi sen mi dedin. Sanki Türkiye’yi kurtarmış gibi soruyor” şeklinde cevap verdi. Tüm işlemleri tamamlandıktan sonra hükümlü cezaevine gönderildi.