Adana’da IŞİD Operasyonu, 6 Şahıs Gözaltına Alındı

ADANA EMNİYETİ TERÖR OPERASYONU YAPTI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Suriye ve Irak’ta geçmişte terör örgütü IŞİD adına faaliyet göstermiş olan ve sosyal medya üzerinden örgütü destekleyen paylaşımlar yapan 6 kişiyi tespit etti. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, emniyet ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyon sonucunda M.Ö. ve A.K. ile birlikte Suriye ve Irak uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Ö.M. gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen işlemler sırasında adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürülerek sorguya alındı ve bu işlemlerin sürdüğü bildirildi.