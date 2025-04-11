Adana’da Portakal Bahçesinde Tartışma Ölümle Sonuçlandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Adana’nın Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’nde bir portakal bahçesinde, 24 yaşındaki Mehmet Kutlu ile Ramazan A. arasında bir tartışma patlak verdi.

TARTIŞMANIN KİMYASI VE SONUCU

Tartışmanın tırmanması neticesinde Ramazan A., yanında bulunan tabancayla Kutlu’ya ateş açtı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Kutlu yere düştü. Ramazan A. olayın ardından hızla kaçtı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, portakal bahçesine gelerek durumu bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Kutlu’nun hayatını kaybettiği saptandı. Polisin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından Kutlu’nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMALARI

Cinayet şüphelisini yakalamak adına polis ekipleri olayla ilgili geniş bir çalışma başlattı.