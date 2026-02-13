Adana’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

adana-da-saganak-yagis-hayati-olumsuz-etkiledi

METEOROLOJİ’DEN UYARI GELDİ

Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen ‘sarı’ kodlu uyarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saat süren bu yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz etkileyerek caddelerin göle dönmesine neden oldu.

YAĞIŞ SONRASI TRAFİKTE SIKINTI

Sağanak sonrası trafikte zor anlar yaşandı; bazı yollar suyla kaplandığı için araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Suda kalan bazı araçlar ise sahipleri tarafından itilerek güvenli alanlara taşındı. Aynı zamanda, Devlet Su İşleri’ne ait boş sulama kanalları da yağışla birlikte suyla doldu.

BECERİKLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İl genelinde sağanak yağışların gece saatlerinde de etkili olmasının beklendiği bildirilirken, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gelen çok sayıda ihbar doğrultusunda su basan bölgelerde iş makineleriyle temizlik ve müdahale çalışmaları başlattı.

