Adana’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

adana-da-saganak-yagis-hayati-olumsuz-etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı’ kodlu uyarı verdiği Adana’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saat süren yağış, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Şehir genelindeki caddeler, sağanak yağış sebebiyle adeta göle döndü. Trafik, suyla dolan yollarda zorlukla ilerlerken, bazı araçlar arızalandı. Su içinde kalan bu araçlar, sahipleri tarafından itilerek güvenli noktalara taşındı. DSİ’ye ait boş sulama kanalları da yağışla birlikte suyla doldu.

SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDEBİLİYOR

İl genelinde gece saatlerinde sağanak yağışın etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Buna ek olarak, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alınan çok sayıda ihbar üzerine su basan bölgelerde acil çalışmalar başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.