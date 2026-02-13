Adana’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı’ kodlu uyarı verdiği Adana’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saat süren yağış, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Şehir genelindeki caddeler, sağanak yağış sebebiyle adeta göle döndü. Trafik, suyla dolan yollarda zorlukla ilerlerken, bazı araçlar arızalandı. Su içinde kalan bu araçlar, sahipleri tarafından itilerek güvenli noktalara taşındı. DSİ’ye ait boş sulama kanalları da yağışla birlikte suyla doldu.

SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDEBİLİYOR

İl genelinde gece saatlerinde sağanak yağışın etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Buna ek olarak, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alınan çok sayıda ihbar üzerine su basan bölgelerde acil çalışmalar başlattı.