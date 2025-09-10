Adana’da Sağlıkçılara Saldıran Kişi Tutuklandı

ADANA’DA KANLI TARTIŞMA

Adana’nın Kozan ilçesindeki Tufanpaşa Mahallesi’nde, 7 Eylül akşamı bir düğün salonu önünde meydana gelen tartışma içler acısı bir şekilde sonuçlandı. “Küfür” nedeniyle başlayan kargaşada M.T.T., Özcan Özçelik’i tabancayla dört kurşunla ağır yaraladı. Yaralanan Özçelik, arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SAĞLIKÇILARA DÜZENLENEN SALDIRI

Özçelik hastaneye getirildiği sırada, gruptan bir kişi sağlık çalışanlarına saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yaralı taşınırken saldırganın sağlık görevlilerine yumruk attığı görünmekte. Bu saldırı sonucunda sağlık personeli M.A.’nın omzu çıktı, H.O. ise darbelendi.

SALDIRGANIN TUTUKLANMASI

Polis ekipleri, sağlıkçılara saldıran kişinin M.D. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlık çalışanları, bu olayla ilgili şikayetçi olup davanın takipçisi olacağını açıkladı.

CİNAYET ZANLISININ YAKALANMASI

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı M.T.T. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.