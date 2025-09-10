Adana’da Sağlıkçılara Saldıran Kişi Tutuklandı

KANLI DÜĞÜN TARTIŞMASI

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi’nde, 7 Eylül gecesi meydana gelen bir olay düğün salonu önünde başlayan tartışmayla kanlı bir hale dönüştü. “Küfür” yüzünden çıkan kargaşa sırasında M.T.T., Özcan Özçelik’i tabancayla dört kurşunla yaraladı. Ağır yaralanan Özçelik, arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DARP

Özçelik’in hastaneye ulaştırıldığı sırada bir kişi, sağlık çalışanlarına saldırıda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yaralı taşınırken saldırganın sağlık görevlilerine yumruk attığı görülüyor. Bu olayda sağlık personeli M.A.’nın omzunun çıktığı, H.O.’nun ise darbe aldığı ifade ediliyor.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Olayın ardından sağlık çalışanlarına saldıran şahıs M.D., polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan M.D., tutuklandı. Sağlık çalışanları, olayla ilgili şikayetçi olup davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Cinayet sonrası kayıplara karışan M.T.T. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bilgisi alındı.