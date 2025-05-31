Adana’da Tarım Arazileri Sular Altında

ADANA YAĞMUR ALTINDA KALDI

Yalnızca birkaç gündür etkisini gösteren aşırı yağışlar, Adana’da bugün de devam etti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR TARIMSAL SORUNLAR YARATTI

Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi, son dönemlerin en şiddetli yağışlarıyla karşılaştı. Aniden bastıran sağanak yağmurlar, tarım arazilerini su altında bıraktı ve çiftçileri zor duruma soktu.

EĞİTİM KURUMLARI TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Yağışlar nedeniyle taşan dereler, tarım arazilerine doldu. Görevliler, iş makineleriyle bu dereleri temizlemek için harekete geçti. Karaisalı ilçesinde de ani bir süper hücre etkili oldu ve kısa süreli yağmur tarım arazilerine zarar verdi. Bu yıl çiftçiler, hem dondan hem de yağmur ve doludan kaynaklanan kayıplar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadı.