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Adana’da Tarım Arazileri Sular Altında

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ADANA’DA YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Adana’nın ilçeleri, birkaç gündür devam eden aşırı yağışlarla karşı karşıya. Bugün de etkili olan bu yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ YUMURTALIK’TA HİSSEDİLDİ

Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi, son yılların en yoğun yağışlarından birini yaşamış durumda. Aniden başlayan sağanak, tarım arazilerini sular altında bırakıyor ve çiftçilerin durumunu zorlaştırıyor.

EKİPLER DERELERİ TEMİZLİYOR

Yağışların etkisiyle taşan dereler, tarım alanlarına su taşıyor. Bu nedenle, yetkililer iş makineleriyle dere temizleme çalışmalarına başladı. Karaisalı ilçesinde de etkili olan bir süper hücre, ani yağmur sonuçlarıyla yine tarım arazilerine zarar verdi.

ÇİFTÇİLER OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Kısa sürede etkili olan yağışlar, bu ilçelerdeki tarım arazilerine büyük zarar verdi. Çiftçiler bu yıl hem don olaylarından hem de yağmur ve dolu nedeniyle önemli kayıplar yaşıyor.

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