Adana’da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

ADANA’DA TEFECİLİK OPERASYONU

Adana’da tefecilere karşı gerçekleştirilen başarılı bir operasyon gerçekleşti. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı bazı şahısların ‘Tefecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçlarını işlediğini tespit etti.

GÖZALTILAR VE ARAMALAR

Tespit edilen şahıslara yönelik olarak jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Bu operasyonda toplamda 8 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı. Aramalar sırasında 93 senet, 9 tapu, 13 çek senedi, 202 bin 300 TL, 7 banka kartı ile çok sayıda telefon, USB bellek ve vekaletname ele geçirildi.

MAĞDURİYET BÜYÜK

Elde edilen verilere göre, bahsi geçen şüphelilerin vatandaşları 100 milyon TL zarara uğrattığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.