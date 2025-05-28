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Adana’daki Depoda Hijyen Sorunu Var

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HİJYEN SKANDALI ORTAYA ÇIKTI

Adana’nın İncirlik Mahallesi’nde yer alan bir meyve sebze deposunda çekilen görüntüler, ciddi bir hijyen skandalını gün yüzüne çıkardı. Bir çalışanın, salatalıkların yıkandığı havuza çıplak ayaklarla girdiği anlar sosyal medya üzerinde büyük bir infiale yol açtı.

GIDA GÜVENLİĞİNE BÜYÜK TEHLİKE

Depodaki hijyen kurallarının tamamen göz ardı edildiği bu çeşitli görüntülerde, çalışan salatalıkları yıkadığı havuzdan çıkardı, ardından sepete doldurarak kasalara aktardı. Bu durum, gıda güvenliği konusunda endişelerin artmasına neden oldu.

Mide bulandıran görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir tepki aldı. Vatandaşlar, gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için acil önlemler alınmasını talep ediyor. Deponun faaliyetlerinin durdurulması ve kapsamlı bir denetim yapılması gerektiği yönündeki talepler gündeme geldi. Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamışken, Adana’daki ilgili kurumların duruma müdahale etmesi bekleniyor.

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