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Spor

Adana Demirspor Başkanı Durak İstifa Etti

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ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Adana Demirspor, Süper Lig’de dün Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından şaşırtan bir gelişme yaşadı. Kulüp Başkanı Bedirhan Durak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Durak, yaptığı açıklamada, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim” ifadelerine yer verdi.

GÜÇLÜ DESTEK VE ZORLU GÜNLER

Durak, başkanlık sürecinde taraftarlardan gelen destek mesajlarının yanı sıra yıpratıcı ve bezdirici iletişimleri de kulübünün menfaatleri için görmezden geldiğini belirtti. “Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim,” diyen Durak, bunun üzerine başta kulübü, ailesi, sevdikleri ve sağlığı için bu kararı aldığını vurguladı. Başkan, “Daha güzel yarınlar için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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