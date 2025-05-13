Adana Kebap Fiyatı 2025’te 400 TL!

Türkiye’de gıda enflasyonu, vatandaşların yemek masalarını etkilemeye devam ediyor. Son beş yıl içinde Adana kebap gibi Türk mutfağının önemli lezzetlerinin fiyatları büyük bir artış gösterdi. 2020 yılında bir porsiyon Adana kebap fiyatı 35-40 TL aralığındayken, 2025 yılı itibarıyla bu rakamın 350-400 TL’ye fırlayacağı öngörülüyor. Yapılan araştırmalar, kebap fiyatlarındaki artışın %1000’i geçtiğini ortaya koyuyor. Peki, bu rekor artışların altında yatan sebepler neler?

ET FİYATLARI KEBABI ETKİLİYOR

Kebap fiyatlarındaki yüksek artışın temel sebebi kırmızı etin maliyetlerinde yaşanan yükseliş. 2020’de dana kuşbaşı kilosu ortalama 80 TL, kıyma ise 64 TL civarındayken, 2025’te dana kuşbaşı fiyatı 750 TL’ye, kıymanın fiyatı ise 589 TL’ye yükselecek; bu da sırasıyla %800 ve %820’lik artış demek. Restoran sahipleri, kebap fiyatlarındaki artışı bu maliyetlerle ilişkilendiriyor. Antalya Kaş’taki bir restoran, 2020’de 30 TL olan Adana kebap fiyatının 2025’te 440 TL’ye çıkacağını belirterek %1366’lık artış yaşanacağını ifade ediyor.

PANDEMİ VE ENFLASYON FİYAT ARTIŞINI TETİKLEDİ

Pandemi dönemi, restoran sektörüne büyük zarar verdi. Uzun süre kapalı kalan işletmeler, normalleşme sürecinde artan maliyetlerle karşı karşıya kaldı. Yeme-içme sektöründeki enflasyon, kebap fiyatlarını da rekor seviyelere çıkardı. 2022 yılında 125 TL olan bir porsiyon Adana kebap, üç yıl içinde %252 artarak 2025’te 440 TL’ye ulaşacak. Bu süreçte lahmacun fiyatları 40 TL’den 140 TL’ye (%225 artış) çıkarken, Adana dürüm fiyatı ise 80 TL’den 300 TL’ye (%275 artış) yükseldi.

RESTORAN İŞLETMECİLERİ: MAAŞLAR BELİMİZİ BÜKÜYOR

Restoran sahipleri, artan et fiyatlarıyla birlikte enerji, işçilik ve kira giderlerindeki yükselişin zamları zorunlu hale getirdiğini söylüyor. Antalya’da bir kebapçı, “2020’de bir kilo etle 10 porsiyon kebap yapabiliyorduk, şimdi aynı parayla 2 porsiyon anca çıkıyor” diyerek maliyet baskısını dile getiriyor. X platformundaki bir işletmeci ise, “Et fiyatları 5 yılda 9 kat arttı, kebap fiyatları da 15 kata kadar çıktı. Zam yapmazsak batıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

VATANDAŞ İSYANDA: KEBAP ARTIK LÜKS OLDU

Kebap fiyatlarındaki bu büyük artış, vatandaşlardan da tepki topluyor. Bir kullanıcı, “Eskiden ailecek kebapçıya giderdik, şimdi bir porsiyon Adana 400 TL. Bu gidişle kebap lüks restoran yemeği haline gelecek” yorumunu yapıyor. Başka bir paylaşımda ise, “6 ay önce kebap fiyatı neydi, hatırlamakta zorlanıyoruz. Enflasyonla gerçekler arasında büyük bir uçurum var” deniliyor. 2025’te en ucuz kebap menülerinin bile 300 TL’den başlayacağı belirtiliyor.

KEBAP ENFLASONU YÜZDE 1366’YA ULAŞTI

Kebap fiyatlarındaki artış, genel gıda enflasyonunu geride bırakıyor. Antalya Kaş’taki bir restoranda 2020’de 18 TL olan dürüm, 2025’te 300 TL’ye çıkarak %1566’lık bir zam gördü. Aynı restoranın karışık kebabı 2020’de 56 TL iken, 2025’te 600 TL’ye yaklaşacağa benziyor. Bu oranlar kebap enflasyonunun %1366’ya ulaştığını gösteriyor. Ekonomistler, et fiyatlarındaki artışın yanı sıra enflasyon, lojistik maliyetler ve pandemi sonrası talep artışının bu fiyat yükselişini tetiklediğini aktarıyor.