Adana Otoyolunda Sürücüler Arasında Tartışma

TARTIŞMA BAŞLADI

Adana’da 34 VUF 36 plakalı otomobili kullanan sürücü ile 01 AUF 609 plakalı kamyonun şoförü arasında bir tartışma gerçekleşti. Tartışma, otomobil sürücüsünün kamyonun önünü keserek arkadaşıyla birlikte araçtan inmesiyle başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyümesi sonucunda otomobil sürücüsü, aracın bagajına doğru yöneldi. Bu esnada kamyon sürücüsü, panikle kaçmaya çalışırken otomobilin açık kapısına çarptı. Olayın büyümemesi için çevredeki diğer sürücüler araya girdi ve tartışma son buldu.

GÖRÜNTÜLER HATIRLATILDI

Yaşanan bu olay, çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi. (DHA)