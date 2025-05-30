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Adana Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

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ADANA YAĞMURA HAPSEDİLDİ

Adana, birkaç gündür etkili olan aşırı yağışlarla boğuşuyor. Bugün de devam eden yağışlar, şehirde önemli olumsuzluklar yaratıyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ YUMURTALIK’TA HİSSEDİLDİ

Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi, son yıllarda görülen en şiddetli yağışlardan birine maruz kaldı. Aniden bastıran sağanak, tarım arazilerini su altında bırakarak çiftçileri zor durumda soktu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yağış nedeniyle taşan dereler tarım arazilerine doldu. Görevliler, iş makineleriyle derelerin temizlenmesi için harekete geçti. Karaisalı ilçesinde de birden etkili olan süper hücre, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Çiftçilerin bu yıl dondan, yağmurdan ve doludan dolayı önemli kayıplar yaşadığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

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