Adana’ya Yeni Patriot Sistemi Konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik’te gerçekleştirdi. Bakanlık Sözcüsü ve MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son gelişmeler hakkında önemli bilgiler aktardı. Yapılan açıklamada, “13 Mart’ta İran’dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir.” denildi.

HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Tuğamiral Zeki Aktürk ayrıca, “Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır.” ifadelerini kullanarak, güvenlik önlemlerine dikkat çekti.