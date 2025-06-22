Adaylar Maratona Başladı, Sınavlar Süreçte

UNİVERSİTE YOLUNDA BAŞLANGIÇ

Üniversite eğitimine adım atmak isteyenlerin maratonu, bu yıl 2 milyon 500 binden fazla adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi ile başladı. Dün yapılan sınavda 120 soru soruldu; Türkçe’de 40, sosyal bilimlerde 20, temel matematikte 40 ve fen bilimlerinde 20 soru yer aldı. İkinci sınav ise bugün gerçekleştirildi. Sınav öncesinde bazı öğrencilerin geç kalması ve yanlış belge ile gelmesi gibi sorunlar yaşandı. Bursa’da bir öğrenci, arkadaşlarıyla sohbet ederken sınava giriş saatini kaçırmalarıyla dikkat çekti.

AYT SINAVI DETAYLARI

Adaylar bugün, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ter döktü. Bu sınavda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40, Sosyal Bilimler-2 testinde 40, Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve adaylara 180 dakika süre verildi. AYT’ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak ve sınav 5 bin 78 bina ile 93 bin 793 salonda düzenleniyor.

KAPILAR KAPANDI

Adayların sınavlara girebilmesi için kapılar, sınavdan 15 dakika önce kapatıldı ve saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan ya da cüzdanında T.C. kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, bugün saat 15.30’a kadar açık tutuluyor. YKS sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

YDT SINAV TARİHİ

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) yarın saat 15.45’te başlayacak ve adaylara bu sınavda 120 dakika süre verilecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 farklı dilde gerçekleştirilecek ve sınavda toplam 80 soru yer alacak. YDT’ye İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1.028 ve Rusça’dan 735 kişi katılacak.