Adem Asil Avrupa Şampiyonu Oldu!

ALMANYA’DA BAŞARILI MİLLİ SPORCU

Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Leipzig kentindeki fuar alanında düzenlenen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali gerçekleşti. Adem Asil, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste yaptığı serilerle toplamda 82.398 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Adem Asil, 2023 yılında Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

TEBRİK MESAJI YAYIMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu başarıyı kutlamak amacıyla Adem Asil için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, yayımladığı mesajda “Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.