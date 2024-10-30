“Adidas Ve Kanye West Sorunları Çözüldü”

KANYE WEST VE ADIDAS ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN SONU

2014 yılında Nike’tan ayrılan Kanye West, Adidas ile yaptığı iş birliği sayesinde Yeezy markasını piyasaya sürerek büyük bir başarı yakalamıştı. Ancak, Kanye West’in 2022 yılında antisemitik açıklamalar yapmasının ardından Adidas, ünlü rapçiyle ilişkisini sona erdirme kararı aldı.

STOKLARIN DEĞERİ 1.3 MİLYAR DOLAR

West’in yaptığı ve “kabul edilemez, nefret dolu ve tehlikeli” olarak nitelendirilen Nazi hayranlıkları ve antisemitik söylemleri sonrası Adidas, 1.3 milyar dolar değerindeki Yeezy ayakkabı stoğuyla yüz yüze kaldı. Euronews’teki habere göre; marka, depolardaki Yeezy ayakkabılardan bazılarını geçen yıl iki parti halinde piyasaya sürdü ve elde edilen gelirden bir kısmını nefret karşıtı gruplara bağışlama taahhüdünde bulundu. Geçen yıl Yeezy satışlarıyla elde edilen 300 milyon euro kârın 140 milyon eurosunu bağışlayacaklarını ya da bağışlamayı planladıklarını belirten Adidas, bu adımıyla tepkileri hafifletmeyi hedefledi.

GELİŞMELER VE GELECEK PLANI

Bu yıl bir başka Yeezy partisini daha piyasaya süren Adidas, elimizde kalan tüm stokların 2024 yılının sonuna kadar tüketilmesini beklediğini açıkladı. Adidas ve Kanye West’in tüm sorunları çözdüğü bu anlaşma sonrası, ünlü spor giyim markası ile rapçi arasında gelecekte yeniden bir iş birliği olma ihtimali merakla bekleniyor.