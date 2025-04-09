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Adıyaman’da Araç Dereye Düştü: 1 Ölü

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KAZA DETAYLARI

Adıyaman’da Çelikhan karayolu üzerinde Bulam-2 Köprüsü yakınlarında, Ayhan Özer yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü. Olayın hemen ardından, durumu bildiren ihbar üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan kontrollerde 23 yaşındaki Ayhan Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili yürütülen soruşturma ise başladı.

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