Adıyaman’da Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAY

Kaza, Besni- Adıyaman kara yolunun 15’inci kilometresinde, Taşlıyazı Köyü yakınlarında gerçekleşti. Sadık Küçükaydın, 34 RKK 32 plakalı otomobiliyle İsa Uzungüney’in kullandığı 27 AHU 968 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR VE HİZMETLER

Bu kaza sonucunda sürücüler ve her iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yaralılara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman ve Besni’deki hastanelere taşındı.

KÖTÜ HABER

Tedavi altında olan yaralılardan biri olan Ömer Büyükçelebi, doktorların müdahalesine rağmen, ne yazık ki hayatını kaybetti.