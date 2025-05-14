Gündem

Adıyaman’da iki Grup Kavga Etti

adiyaman-da-iki-grup-kavga-etti

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi’nde iki grup arasında bir tartışma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, kavgaya dönüşerek olayın ciddiyetini artırdı. Olayda S.D. isimli bir kişi, bıçakla yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

S.D.’NİN SAĞLIK DURUMU VAKTİNDEN İYİ

Hastanede tedavi edilen S.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Kötü Haber!

Tehlikeli mesleklerde çalışanların emeklilik taleplerindeki hatalar tespit edildi ve bu sorunu önlemek amacıyla gerekli önlemler alındı. Yıpranma payı ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
Gündem

NATO, Türkiye’yi Güçlü Müttefik Olarak Belirtti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu. Rutte, Türkiye'nin güçlü bir müttefik olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.