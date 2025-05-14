Adıyaman’da iki Grup Kavga Etti

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi’nde iki grup arasında bir tartışma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, kavgaya dönüşerek olayın ciddiyetini artırdı. Olayda S.D. isimli bir kişi, bıçakla yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

S.D.’NİN SAĞLIK DURUMU VAKTİNDEN İYİ

Hastanede tedavi edilen S.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.